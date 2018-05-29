İsrail'in Gazze ablukası bu kez denizde protesto ediliyor

Tekneler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için demir aldı.

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya mesaj vermek için düzenlenen etkinliğe, aralarında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında yaralananların yanı sıra, işsiz üniversite mezunu gençler ve yurt dışında tedavi görmesi gereken hastaların da olduğu çok sayıda Filistinli katıldı.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Halid Batş, tekneler hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Sekiz yıl önce bugün Türk aktivistler, Gazze ablukasını kırmak için yola çıktı, ancak İsrail saldırısına uğradı." dedi.

Batş, Gazze halkının yaşadığı acıların sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayarak, Filistin halkı özgürleşene ve kendi topraklarına dönene kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

2006’dan bu yana Gazze Şeridi’ne günde 3-4 saat elektrik veriliyor, şehre her türlü giriş ve çıkışlar ise İsrail'in izin ve denetimine tabi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters