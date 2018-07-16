İsrail'in cumartesi Gazze'deki güvenlik, iskan ve çok sayıda noktayı kapsayan hava saldırılarına topçu birliklerinin atışları da eklendi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yoğun sivil nüfusun bulunduğu resmi binalar, otobüs durakları ve çocuk bahçelerinin olduğu bir bölgenin de saldırıya maruz kaldığına dikkat çekildi.

Saldırılara hedef olan bölgedeki resmi binalarda da büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Sivil toplum örgütü olarak çalışmalar yürüten Mizan Merkezi, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere Filistinli sivil halkın himaye edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar düzenlemişti.

Hamas ve İslami Cihad, cumartesi akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Ancak İsrail ordusu Filistinli grupların olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenlemeye devam etti.

Kaynak: AA