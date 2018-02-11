İsrail tutuklu Filistinli çocuklara işkence ediyor

İsrail güçleri, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil gibi birçok noktada protesto gösterileri düzenleyen Filistin halkına karşı şiddetin dozunu artırdı.

Genç, yaşlı, çocuk demeden Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalelerde bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İsrail'in tutuklu Filistinli çocuklara işkence ettiğini ve cezaevlerinde bulunan çocukların yüzde 60'ının fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Cemiyet çocukların maruz kaldığı işkenceleri de şöyle anlattı:

"Çocukların geç saatlerde gözaltına alınıp tutuklanması, fiziksel saldırıya uğramaları, tehdit edilerek uzun süre sorgulanmaları, uzun saatler yiyecek ve içecekten mahrum bırakılmaları ve psikolojik işkence yapılması"

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet. Filistinli çocukların gözaltı ve işkenceye maruz kalması uluslararası hukuka göre insanlık suçu sayılıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA