  • 11 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail tutuklu Filistinli çocuklara işkence ediyor

İsrail tutuklu Filistinli çocuklara işkence ediyor

ABD'nin Kudüs kararının ardından kararı protesto etmek isteyen Filistinlilere karşı terör estiren İsrail, tutuklu Filistinli çocukların yüzde 60'ına işkence ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail tutuklu Filistinli çocuklara işkence ediyor

İsrail güçleri, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil gibi birçok noktada protesto gösterileri düzenleyen Filistin halkına karşı şiddetin dozunu artırdı. 

Genç, yaşlı, çocuk demeden Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalelerde bulunuyor. 

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İsrail'in tutuklu Filistinli çocuklara işkence ettiğini ve cezaevlerinde bulunan çocukların yüzde 60'ının fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Cemiyet çocukların maruz kaldığı işkenceleri de şöyle anlattı: 

"Çocukların geç saatlerde gözaltına alınıp tutuklanması, fiziksel saldırıya uğramaları, tehdit edilerek uzun süre sorgulanmaları, uzun saatler yiyecek ve içecekten mahrum bırakılmaları ve psikolojik işkence yapılması"

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet. Filistinli çocukların gözaltı ve işkenceye maruz kalması uluslararası hukuka göre insanlık suçu sayılıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: israil, Filistinli çocuklar, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER