İsrail güvenlik bahanesiyle Kudüs’ü 24 saat izliyor

İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini kameralarla donattı.

Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi. Böylece toplam kamera sayısı 60'a ulaştı.

Tüm kameralar, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail karakollarından takip ediliyor. Kameraların gece ve gündüz, her türlü hava şartlarında çalıştığı, hızlı hareket eden kişilerin kimlik tespitinde de net görüntüler sağladığı belirtiliyor.

"Kameraların analiz yeteneği var"

Kudüs'te güvenlik kameraları satan özel bir şirkette montajcı olarak çalışan Tarık Guşa, İsrail yönetimin yerleştirdiği kameraların son teknolojiye sahip olduğunu söylüyor.

Tanesi 3 bin - 3 bin 500 dolar arasında fiyata sahip kameralar, kişilerin giydiği ya da taşıdığı yazılı pankartların içeriklerine ait bilgiler verebiliyor, yoğunluk ve hareketlilikle ilgili analizler yapabiliyor.

İsrail'in polisi bu kameraların kayıtlarını inceleyerek kimlik tespiti yapıyor, akşam düzenlediği operasyonlarla Filistinli protestocuları gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

