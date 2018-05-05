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İsrail, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığından çekildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, yarıştan çekildi.

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İsrail, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığından çekildi

İsrail tarafından yapılan açıklamada, adaylıktan çekilme kararının "müttefiklerle yapılan" istişareler sonucunda alındığı, ayrıca İsrail'in BM'nin karar sürecinde yer almaya devam etmek istediği ifade edildi.  

Adaylıktan neden geri çekilme kararı alındığıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Arap ülkeleri İsrail'in BMGK'deki geçici üyeliğine karşı çıkıyordu. Bu nedenle de seçilme şansının düşük olduğu tahmin ediliyordu.

BMGK’ye beş yeni geçici üye

BMGK’nin toplam beş yeni geçici üyesi gelecek ay belirlenecek. Almanya ve Belçika’nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Güney Afrika’nın üyeliğe seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Asya-Pasifik ülkeleri grubunda ise Endonezya ile Maldivler üyelik için yarışıyor.

BMGK’nin ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den oluşan beş daimi üyesinin yanı sıra iki yıllığına seçilen toplam 10 geçici üyesi bulunuyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: israil, bmgk, BM
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