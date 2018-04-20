İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "gözdağı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlı yetkililerin İsrail'i hedef alan açıklamalarını hatırlatarak, "Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 18:03





