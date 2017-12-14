İsrail askerlerinden sert müdahale! 33 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Tulkerem, El-Halil ve Nablus kentleri bugün bir kez daha Filistinlilerin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu.

Olaylarda, 5 Filistin gerçek, 28'i plastik mermiyle yaralandı, 114'ü atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA