İspanya'da ünlü boğa koşusu başladı

İspanya'nın Pamplona kentinde San Fermin Festivali'nin açılışı heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

9 gün sürecek festivalin başlangıcı Pamplona kentindeki belediye binasından ateşlenen fişekle yapıldı.

Yüzlerce kişi gelenekselleşen kırmızı fular ve beyaz kıyafetlerini giydi. 850 metre uzunluğundaki parkurda boğalarla koştu.

Ancak her sene olduğu gibi bu sene de boğaların öfkesinden nasibini alanlar oldu. Ağırlıkları yarım tonu bulan boğalar 5 kişiyi yaraladı.

Boğa yarışlarının sona ermesiyle şehrin sokaklarında şehrinin ilk psikoposu olan San Fermin'in heykelinin dolaştırılması bekleniyor.

Koşu protesto edildi

Festivali kimileri coşkuyla karşılarken, karşı çıkanlar da vardı. İspanyol hayvan hakları savunucuları boğa koşularını protesto için sokaktaydı. Göstericiler boğaların gündüzleri koşturulması geceleri dövüştürülmesi geleneğine tepki gösterdi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters