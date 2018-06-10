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İspanya'da 268 göçmen denizden kurtarıldı

İspanya'da son iki günde denizden kurtarılan göçmen sayısı 268 oldu.

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İspanyada 268 göçmen denizden kurtarıldı

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, ülkenin Deniz Kurtarma Birimi, saat 05.30'da bir bota müdahale etti. Aralarında çocukların da olduğu 27 Kuzey Afrika kökenli göçmen, Cadiz'in Barbate limanına götürüldü.

Öte yandan dün Endülüs bölgesine yakın alanlarda, 6 botta toplam 241 kişi kurtarıldı.

Hayatlarını riske atarak yola çıkıyorlar

Her yıl şiddet veya yoksulluk nedeniyle on binlerce Afrikalı, hayatlarını riske atarak güney Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Deniz yolculuğu için elverişsiz botların batması nedeniyle binlerce göçmen denizde hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 2018'in ilk 5 ayında, 7 bin 614'ü İspanya'ya olmak üzere 27 bin 482 göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya vardı. Bu süre zarfında denizde hayatını kaybeden göçmen sayısı 785.

Kaynak: AA

Etiketler: göçmen, İspanya, afrika
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