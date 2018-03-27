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Buradasınız : » » İrlanda'dan Rusya'ya ajan tepkisi

İrlanda'dan Rusya'ya ajan tepkisi

İrlanda Cumhuriyeti, ajan krizinde İngiltere'nin yanında yer alarak, bir Rus diplomatı sınır dışı edecek.

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İrlandadan Rusyaya ajan tepkisi

İralanda Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, geçen hafta Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinde Rusya’nın sorumluluğu olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı hatırlatıldı ve buna cevaben bir Rus diplomatın sınır dışı edileceği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Dublin Büyükelçisi ile görüşen Dışişleri Bakanı Simon Coveney’in sınır dışı kararını ilettiği vurgulandı.

Bazı AB ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde, sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddeyle zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuş ve dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tepki, rusya, İrlanda, ajan
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