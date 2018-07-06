İran'da gözaltına alınan Azeri aktivistlerin sayısı 50'yi geçti

"Araznews" adlı internet sitesinin haberine göre, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Keliber kenti yakınlarındaki "Babek Kalesi" adlı bölgede toplantı düzenlemek isteyen Türk asıllı aktivistlerden gözaltına alınanların sayısı 50'yi aştı.

İranlı yetkililerden açıklama gelmedi

Haberde, Hamid Edip Şefik, Mehdi Golabi, Firuz Muayyeni, Muhammed Hakpur, Davud Azimzade, Behrad Hodayari, Aydın Zakıri, Said Sinedar ve Şahin İsmailpur gibi isimlerin de aralarında olduğu 50'yi aşkın kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Abbas İrşadifer adlı akademisyenin de Erdebil kentinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İranlı yetkililerden şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bölge, Türklüğün simgesi kabul ediliyor

İran'daki Türkler, uzun yıllar Babek Kalesi adı verilen ve Türklüğün simgesi kabul ettikleri bölgede her yıl temmuz ayında etnik kimlikleriyle ilgili taleplerini belirtmek amacıyla toplanıyordu.

Son yıllarda ise İran güvenlik güçlerinin baskıları nedeniyle buluşmalar gerçekleştirilemedi.

Gözaltına alınan aktivistler, bu yıl yeniden toplanmak için çağrı yapmıştı.

İran'da Salı günü, aralarında bölgenin önde gelen sivil aktivistlerinden Abbas Lisani'nin de olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA