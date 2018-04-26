İran'da düşen Türk uçağının düşüş nedeni ortaya çıktı

Mart ayında Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesi sonucu 8’i yolcu, 2’si pilot, 1’i hostes 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutusu incelenerek, kazayla ilgili ön rapor hazırlandı.

Kaptan pilot Beril Gebeş, uçağı 36 bin fitten 38 bin fite çıkarmaya çalıştığı sırada hız göstergeleri verilerinin birbiriyle uyumlu olmadığını farketti.

Sorunu anlamaya çalışan pilotlar, süratin artmasını engellemek için 51 kez uçağın burnunu kaldırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Gerçekte ise uçağın sürati artmıyor, düşüyordu.

Hızla irtifa kaybeden uçak, limitini aşarak 20 bin fitte parçalanmaya başladı. Uçak, daha sonra dağlık alana düşerek, yandı.

Sisteme kum taneleri kaçmış olabilir

Özel bir sistemden alınan uçağın sürat bilgisi, sistemin tıkanması, buzlanması veya arızalanması durumlarında sağlıklı hız ölçümü yapamıyor.

Araştırmalar sonucunda, sisteme kum tanelerinin kaçmış olabileceği düşünülüyor. Kesin arıza sebebi ise nihai raporla netleşecek.

Kaynak: TRT Haber