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İran Hükümeti: Protestoların devam etmesine izin verilmeyecek

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

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İran Hükümeti: Protestoların devam etmesine izin verilmeyecek

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran’da Perşembe günü başlayan protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Sorunları şiddet ve terörle çözmek gibi bir seçenek yok” dedi.

Yasalara karşı gelmeyi seçenlerin sonuçlarına da katlanacağını kaydeden İranlı Bakan, vatandaşların haklarını dile getirmek için yasal yollarının bulunduğunu dile getirdi.

İran'da hayat pahalılığı protestoları sürüyor

İran’ın Meşhed kentinde Perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler sürüyor.

Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemlerde ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı.

Eylemlerin patlak vermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün açıklama yapması bekleniyor.
 

Kaynak: İHA

Etiketler: protesto, iran
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