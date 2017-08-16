  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Irak'ta referandum tartışmaları sürüyor

Irak'ta referandum tartışmaları sürüyor

İbadi, "Eğer sınırların yeniden çizilmesi gibi bir istek varsa, bu tek taraflı gerçekleşemez. Aksine bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz." dedi.

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Irakta referandum tartışmaları sürüyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Eğer sınırların yeniden çizilmesi gibi bir istek varsa, bu tek taraflı gerçekleşemez. Aksine bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz." dedi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül tarihinde düzenlemek istediği referandum ve bunun için kendisiyle görüşen IKBY Yüksek Referandum Heyeti ile yaptığı görüşmeye değindi.

IKBY heyetiyle yaptığı görüşmenin çok olumlu ve güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirten İbadi, referandum meselesinin özellikle ele alındığını ve Irak'ın çıkarlarının korunmasına vurgu yapıldığını söyledi.

"Kürtlerin devlet talebine saygı duyuyoruz ancak bir anayasa ve bütün bir ülke var." diyen İbadi, "Eğer sınırların yeniden çizilmesi gibi bir istek varsa, bu tek taraflı gerçekleşemez. Aksine bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz." diye konuştu.

Böylesi bir karmaşıklığın içerisinde ve diğer taraflarla diyaloğa geçilmeden referandumun gerçekleşmesi mümkün mü ? diye soran İbadi, "Açıkçası, bağımsızlığın Kürtlerin çıkarına olmadığını görüyorum çünkü bu, ihtilafların ve bitmeyecek sorunların kapısını açacak." dedi. 

Etiketler: Irak, Haydar el-İbadi
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