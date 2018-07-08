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Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Irak Basra'da, işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek için gösteri düzenleyen kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Irakta göstericilere ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde bugün bazı vatandaşlar, işsizlik ve İran'dan gelen elektriğin kesilmesinden kaynaklı sıkıntılara tepki için eylem yaptı. 

Güvenlik güçlerinin grubu dağıtmak için ateş açması sonucu, göstericilerden 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto eden grubun üzerine güvenlik güçlerince ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral Said Main yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci'nin Basra vilayetinde meydana gelen olayın incelenmesi için ivedi bir şekilde soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini belirtti.

Main, soruşturma komisyonu tarafından en kısa zamanda olaydaki kusurların ortaya çıkarılacağını aktardı. 

Bölge halkı istihdam bekliyor

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ın, ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 80'ini Basra'da bulunan petrol kuyularından çıkardığı belirtiliyor.

Basra sakinleri ise, yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor.

Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık elektrik kesintilerinden şikayet ediyor.

Basra başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki Zikar ve Misan vilayetlerine elektrik veren İran, geçen Perşembe günü herhangi bir gerçekçe göstermeksizin bin megavatlık elektriği kesmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: protesto, İşsizlik, Irak, elektrik kesintisi, Basra
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