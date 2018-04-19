  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Irak savaş uçakları Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu

Irak savaş uçakları Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu

Irak Hava Kuvvetleri, Suriye’nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

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Irak savaş uçakları Suriyedeki DEAŞ hedeflerini vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin de onayı ile Deyrizor’un Hacin kasabasının yakınlarında DEAŞ’a ait hedeflere hava saldırısı yaptığını açıkladı. 

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan açıklamada “Operasyon, koalisyonun istihbarat desteği ile Irak Müşterek Harekat Merkezi tarafından planlandı ve icra edildi.” denildi.

Söz konusu saldırıda vurulan hedeflerin mahiyeti ile ilgili bilgi verilmezken, hava saldırısına katılan uçak veya uçaklarla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Irak, hava saldırısı, DEAŞ, abd
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