Irak Ordusu'ndan DEAŞ'a hava saldırısı: 45 ölü

Irak Ordusu'na ait F-16 jetleri, Suriye topraklarındaki Hajin bölgesinde terör örgütü DEAŞ liderlerinin toplantısını hedefleyen başarılı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ordunun ortak operasyon komutanlığı, operasyonun, 45 teröristin öldürülmesi ve hedeflerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandığını duyurdu.

Ordu, Irak jetlerinin bir siperle birbirine bağlı üç evi vurduğunu ve öldürülenlerin arasında DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kişisel kuryesi, polis şefi ile savaş konseyi yardımcısı ve medya emirinin bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Reuters