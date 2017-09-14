  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Irak Meclisi Kerkük Valisi Kerim'i azletti

Irak Meclisi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin talebi üzerine yaptığı oylamada Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azline karar verdi.

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Irak Meclisi Kerkük Valisi Kerimi azletti

Irak Meclisi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden aldı.

Meclisten yapılan açıklamada, Vali Kerim'in görevinden alındığı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azledilme talebini bugün parlamentoya iletmişti.

Bağdat'taki bazı siyasi çevreler ve milletvekilleri, Kerim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma dair icraatları ve açıklamaları nedeniyle görevden alınması çağrısı yapıyordu.

Kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı
Kerkük Valisi Kerim, vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.

Vali, bunun ardından IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için meclisten karar çıkarmıştı.

"Daha sonra hepsini kovacağız"

Vali'nin söz konusu referandum oylaması sırasında Kürt kökenli Meclis Başkanına dönerek, kentteki Türkmen ve Araplar'ı işaretle, "Daha sonra hepsini kovacağız" sözleri basına yansımıştı.

Kerim, ayrıca terör örgütü PKK'ya bağlı 200 silahlı kişiyi Kerkük'teki askeri üsse yerleştirmekle de suçlanıyordu.

Etiketler: Irak, Kerkük, ırak meclisi
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