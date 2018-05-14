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Irak Başbakanı İbadi'den seçim sonuçlarına ilişkin çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, genel seçimlere katılan tüm siyasi grupları sonuçlara saygı duymaya çağırdı.

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Irak Başbakanı İbadiden seçim sonuçlarına ilişkin çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, "Irak'ın istikrarının korunması gerekiyor. Siyasi grupları seçim sonuçlarına saygı duymaya çağırıyorum." dedi.

Irak'taki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Başbakan İbadi, "Seçimler sonrası iş birliği yaparak yolsuzluklardan arınmış en güçlü hükümeti kurmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, şu ana kadar sadece 10 vilayetin seçim sonuçlarını açıkladı.

Irak'ta cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı.

Katılım oranının yüzde 44 olarak açıklandığı seçimlere özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, genel seçimler
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