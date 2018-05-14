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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu iddiaları reddetti

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Erbil Ofisi Sorumlusu Kadir Ali, genel seçimlerde kullanılan elektronik sistemin "hacklendiği" iddialarını reddetti.

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu iddiaları reddetti

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Erbil Ofisi Sorumlusu Kadir Ali, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "seçimlere hile karıştırdığı ve elektronik sistemin hacklendiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadir, "Oy verme işleminde elektronik sistem hacklenmedi. Herhangi bir sandıkta 12 Mayıs damgası bulunmuyorsa oy sayımına dahil edilmeyecek." dedi.

Kadir, Erbil'deki komisyon memurlarının oy sayımına devam ettiğini belirtti.

"Oy sayımıyla ilgili Bağdat merkeziyle temas halindeyiz. Maalesef bazı medya kanalları sonuçları çarpıtarak veriyor. Erbil ofisi olarak seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyenler hakkında şikâyette bulunacağız."

Kadir, Erbil'de "temiz" bir seçim yapıldığını aktararak, "Erbil'de seçimlerin güvenirliğine dair herhangi bir şikâyet yok. Sadece seçim süreciyle ilgili çok sayıda şikâyet var, bunları da Bağdat'a gönderdik." diye konuştu.

IKBY'deki 6 siyasi parti, bugün seçimlere hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia ederek seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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