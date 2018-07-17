İngiltere'de üçüncü Brexit istifası

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı ardından Birlik ülkelerinden gümrük vergisi alınmaması tasarısı parlamentodaki oylamada az farkla kabul edildi. Tasarı aleyhine oy kullanan Savunma Tedarik Bakanı Guto Bebb, oylama sonucusunun ardından istifa etti.

İlk istifa Brexit Bakanı David Davis'ten gelmişti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık müzakerelerini yürütmekle görevli Brexit Bakanı David Davis, istifa dilekçesini İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunmuştu. Davis istifa dilekçesinde May'in Cuma günü Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından açıkladığı Brexit planını eleştirerek, "Şu anda izlenen taktik ve siyaset İngiltere'nin ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılma ihtimalinin giderek azaldığını gösteriyor" demişti.

Davis, izlenen siyasetin genel yönünün İngiltere'yi "en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı, büyük ihtimalle de kaçınılamaz bir duruma sokacağı" eleştirisini yapmıştı.

İkinci istifa Dışişleri Bakanı Johnson'dan

David Davis'in istifası ile güç kaybı yaşayan İngiltere Başbakanı Theresa May'e ikinci darbe Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan gelmişti. 2016'daki referandumda "Brexit kampanyasının yüzü" olan Johnson, görevinden istifa etmişti.

İstifalara Avrupa Birliği tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesiyle ilgili "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır" demişti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığı'na bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı ardından Birlik ülkelerinden gümrük vergisi alınmamasına ilişkin tasarı parlamentodaki oylamada az farkla kabul edildi.

Tasarı aleyhine oy kullanan Bebb (BEB) kısa süre sonra istifasını sundu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini yürütmekle sorumlu bakanı David Davis ardından Dışişleri bakanı Boris Johnson da Brexit (BREKSİT) konusundaki anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.