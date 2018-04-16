İngiltere'de Brexit için yeni referandum talebi

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde kalınmasını isteyen milletvekilleri, siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyası liderlerinin desteklediği grup, Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce anlaşmanın bir kez daha halk oylamasına sunulmasını talep ediyor.

[Neyi oyladığımızı ne zaman bileceğiz?]

Kampanyayı başlatanlar, anlaşmada son sözün milletvekillerine değil, halka ait olması gerektiğini savunuyor.

[Biz Avrupa Birliğiyiz]

Kampanya kapsamında, Londra'nın kuzeyindeki Camden'da bir gösteri yürüyüşü düzenlendi.

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017'nin Haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: Reuters