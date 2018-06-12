  • 12 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.563
    EURO 5.384
  • BIST 95501.07
    ALTIN 190.357
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » IKEA'dan tarihi karar: Tüm mağazalarında plastik ürünleri yasaklıyor

IKEA'dan tarihi karar: Tüm mağazalarında plastik ürünleri yasaklıyor

İsveç'in mobilya devi IKEA, 2020'den itibaren tek kullanımlık plastik ürünleri dünya genelindeki tüm mağazalarında yasaklama kararı aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
IKEAdan tarihi karar: Tüm mağazalarında plastik ürünleri yasaklıyor

IKEA internet sayfasında; çöp poşeti, çatal, bıçak gibi her türlü tek kullanımlık plastik ürünü, dünya genelindeki 363 mağaza ve restoranda yasaklayacağını açıkladı.

IKEA Genel Müdürü Torbjörn Lööf, 2020'den itibaren mağazalarda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceklerini vurguladı.

Şirket, yenilenebilir enerjiye 1,7 milyar euro yatırım yaptı

Bu çerçevede geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerin kullanımına büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Lööf, 2030'a kadar sadece yüzde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilen malzemeler kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Böylece 1 milyar insana daha kaliteli bir yaşam sunabileceklerine işaret eden Lööf, yenilenebilir enerjiye halihazırda 1,7 milyar euro yatırım yaptıklarını ve bu çerçevede 750 bin güneş paneli ile 416 rüzgar paneli inşa edileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: tek kullanımlık plastik ürünler, plastik ürünler, İsveç, IKEA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER