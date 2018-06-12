IKEA'dan tarihi karar: Tüm mağazalarında plastik ürünleri yasaklıyor

IKEA internet sayfasında; çöp poşeti, çatal, bıçak gibi her türlü tek kullanımlık plastik ürünü, dünya genelindeki 363 mağaza ve restoranda yasaklayacağını açıkladı.

IKEA Genel Müdürü Torbjörn Lööf, 2020'den itibaren mağazalarda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceklerini vurguladı.

Şirket, yenilenebilir enerjiye 1,7 milyar euro yatırım yaptı

Bu çerçevede geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerin kullanımına büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Lööf, 2030'a kadar sadece yüzde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilen malzemeler kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Böylece 1 milyar insana daha kaliteli bir yaşam sunabileceklerine işaret eden Lööf, yenilenebilir enerjiye halihazırda 1,7 milyar euro yatırım yaptıklarını ve bu çerçevede 750 bin güneş paneli ile 416 rüzgar paneli inşa edileceğini aktardı.

Kaynak: AA