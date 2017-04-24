IKBY'deki yörüklerden terör örgütü PKK'ya tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınır bölgelerindeki yörükler, terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle bu yıl yaylalara çıkmayacaklarını belirtti.

Irak-İran sınır bölgesinde yer alan Erbil'e bağlı Sidekan kasabasındaki yörükler, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesine yaptıkları açıklamalarda terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Sidekan'daki yörüklerden Hamid Avla, "Her yıl hayvanlarımızı otlatmak için sınır bölgesindeki yaylalara çıkıyorduk. İki mevsimi orada geçiriyorduk. Bu yıl PKK'nın tehdidi ve zorla topladığı haraçlardan dolayı yaylaya çıkmama kararı aldık." dedi.

Avla, son birkaç yıldır yayladan hiçbir kazanç elde etmediklerini, aksine verdikleri haraçlardan dolayı zarar görüp eli boş döndüklerini söyledi.

Yaylaya çıkıp geçimlerini sağlamalarının önünde PKK'nın büyük engel teşkil ettiğini dile getiren Avla, "Yaylalarımızı ziyaret edemiyoruz. Eğer onlar (PKK) olmasaydı çok verimli yaylalardan birçok ürün elde edebilirdik." diye konuştu.

PKK'ya tepki gösteren bir başka Sidekanlı Hurşid Muhammed de ailelerinin geçimini yörüklük yaparak kazandıklarını, ancak bu yıl yaylalara çıkamayacaklarını ve hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Muhammed, "PKK, sorun çıkarmaya ve haraç almaya devam ederse yörüklüğü bırakmak zorunda kalacağız. Böyle bir durumda ekonomik olarak büyük zarara gireceğiz." dedi.