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IKBY'de referandum öncesi kritik gelişmeler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek.

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IKBYde referandum öncesi kritik gelişmeler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek.

IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. AA

Etiketler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY, Mesut Barzani, ıkby referandum
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