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Buradasınız : » » İdlibliler için Mehmetçik 'güvenli yaşamın' teminatı

İdlibliler için Mehmetçik 'güvenli yaşamın' teminatı

Türk askeri, çatışmasızlık bölgesinin denetimi, güven ve huzur ortamının tesisi için konuşlandığı İdlib'deki faaliyetlerini sürdürüyor.

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İdlibliler için Mehmetçik güvenli yaşamın teminatı

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde Cerablus-Azez-El Bab hattında güvenli bir bölge oluşturdu.

Mehmetçik, oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin denetimi, güven ve huzur ortamının sağlanması için bulunduğu İdlib'deki faaliyetlerine devam ediyor.

Çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan İdlibliler de gelişmeleri yakından takip ediyor. Onlar, bölgede bir an evvel huzurun sağlanması ve yaşadıkları topraklara geri dönmeyi çok istiyor.

Onlardan biri de 1 yıldır Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır köyü Fevzipaşa’da yaşayan Fatma.

Her gün İdlib’deki akrabalarıyla konuşuyor.

Hatay'da kalan Fatma, "Türk ordusu İdlib’e geçtikten sonra ailem çadırkentten evimize geçti. Şükürler olsun ki, şu an güvendeler. Akrabalarım hayatın normale döndüğünü söylüyor. Size minnettarız." dedi.

2 yıldır Türkiye'de misafir olan Muhammet Abdullah da "Çok şükür memleketimiz huzura kavuşuyor. Sürekli tedirgindik. Akrabalarımız orada sorunlar yaşıyordu. Sayenizde rahat bir nefes aldık. Tehlike sona erdiğinde biz de topraklarımıza dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: idlib, fırat kalkanı harekatı, Cerablus-Azez-El Bab hattı, çatışmasızlık bölgesi
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