  • 21 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.728
    EURO 5.499
  • BIST 95057.23
    ALTIN 192.9
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

Suriye Kızılayının binasının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlibde bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

Suriye'nin İdlib şehrinin batı girişinde Suriye Kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısında bir motosiklet ve bir araca yerleştirilen bombaların peş peşe patlatıldığını söyledi.

Saldırıda biri Sivil Savunma görevlisi 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, en az 35 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamalar nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler: suriye, idlib
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER