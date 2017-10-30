İbadi'den "yasalara ve düzene uyma" çağrısı

Irak basın ofisinden yapılan yazılı açıklamasında İbadi, "Irak Kürdistan bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Erbil ve Duhok'ta parti binaları ve gazetecilere saldırılarla buralarda kaos ve düzeni bozma girişimleri söz konusu. Bu da bölgedeki (IKBY) vatandaşlarımıza zarar verir." ifadelerini kullandı.

Erbil ve Duhok'ta yasalara uyulması ve sağduyu çağrısı yapan İbadi, açıklamasında "Siyasi anlaşmazlıklar, daha önce bu durumdan çok zarar gören Kürt vatandaşlara yansımamalı." ifadelerine yer verdi.

İbadi, merkezi yönetimin ülkenin her yerinde güvenliği sağlamaya ve vatandaşların çıkarını korumaya önem verdiğini kaydetti.

Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde dün, KYB ve Goran Hareketi'nin parti binaları ateşe verilmişti. Bir grup gösterici de IKBY meclis binasını basmıştı.

Kaynak: AA