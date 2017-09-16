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Buradasınız : » » Hollandalı ırkçı liderden İslam karşıtı açıklama

Hollandalı ırkçı liderden İslam karşıtı açıklama

Hollanda’da aşırı sağcı PVV lideri Wilders, İslam'ın, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

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Hollandalı ırkçı liderden İslam karşıtı açıklama

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, İslam'ın, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

Wilders, Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, İslam'ın bir din değil "totaliter, tehlikeli ve şiddet dolu bir ideoloji olduğunu", bu nedenle anayasanın güvence altına aldığı din özgürlükleri kapsamından çıkarılması gerektiğini savundu.

Bunun hukuki açıdan nasıl olacağını bilmediğini kaydeden Wilders, en azından bunun yollarının araştırılması gerektiğini ve buna değeceğini ifade etti.

PVV, parti programında ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu. AA

Etiketler: Hollanda, islam, İslam karşıtı
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