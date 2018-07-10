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Hollanda'da uçakta bomba paniği yaşandı

Hollanda'dan İskoçya'ya gitmeye hazırlanan uçaktaki yolcular, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Havalimanı'nda yerel saatle 23.00'ten sonra uçuşlar yasaklandı.

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Hollandada uçakta bomba paniği yaşandı

Hollanda Eindhoven Havalimanı'ndan İskoçya Eddinburg Havalimanı'na gitmeye hazırlanan uçakta bulunan yolcuların bomba ihbarı üzerine tahliye edilmesi, uçuşlarda aksamalara neden oldu.

Kraliyet Asker Polisi'nin yaptığı açıklamada, uçakta tehdit mektubu bulunması üzerine yolcuların tahliye edildiği ve polis köpekleri tarafından bomba araması yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yaklaşık iki saat süren araştırma sonrası uçakta tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı ve kapatılan alanların kısa sürede tekrar açılacağı açıklandı. 

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, uçakların kalkışı yasaklandı ve iniş yapan uçaklar ise girişlere yaklaştırılmadığı için yolcular uçağın içerisinde uzun süre mahsur kaldı.

Bazı uçuşların iptal edildiği ve bazılarının da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Eindhoven Havalimanı'nda yerel saatle 23.00'ten sonra uçuşların yasaklanması nedeniyle bazı uçuşların aksaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, Hollanda, Eindhoven Havalimanı, Eddinburg Havalimanı, bomba
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