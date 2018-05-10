  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.26
    EURO 5.063
  • BIST 101511.31
    ALTIN 180.149
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'daki kum fırtınası can almaya devam ediyor

Hindistan'daki kum fırtınası can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan kum ve yağmur fırtınasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistandaki kum fırtınası can almaya devam ediyor

Geçen hafta ülkenin kuzeyini etkisi altına alan ve en az 125 kişinin ölümüne neden olan kum fırtınasının ardından dün gece Uttar Pradeş'i yeniden vuran fırtınada 11 kişinin öldüğü belirtildi. Hindistan basını ise ölü sayısını 12 olarak açıkladı.

Eyalet hükümetinden Avanish Awasthi, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınada ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiğini, onlarca kerpiç evin yıkıldığını belirtti.

Awasthi, eyaletin Etawah bölgesinde 4, Mathura bölgesinde 3 ve Agra, Aligarh, Kanpur ile Firozabad bölgelerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kum fırtınasında 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Diğer bir eyalet hükümeti yetkilisi N. N. Srivastava da fırtınaların, ekinlerini ve hayvanlarını kaybeden 100 milyondan fazla kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Srivastava, pek çok bölgede yapılan fırtına uyarısının ardından eğitime ara verildiğini kaydetti.

Racastan, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde geçen hafta etkili olan ve en az 125 kişi öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı kum fırtınasında yalnızca Uttar Pradeş'de hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanmıştı.

Dün, Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına ve yıldırım çarpmaları sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: kum fırtınası, hindistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER