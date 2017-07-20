Heniye'den Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri karşısında olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in ihlallerine maruz kalan Mescid-i Aksa'ya destek için Arap ve Müslümanlara cuma günü genel seferberlik çağrısı yapan Heniye şunları kaydetti:

"Bütün Müslümanları, kutsallığı ve konumu gerçek anlamda tehlikeye maruz kalan Mescid-i Aksa için acil harekete geçmeye çağırıyorum. Arap ve Müslüman ülkelerin yöneticilerini de sorumluluklarını yerine getirerek, olağanüstü bir zirve düzenlemeye davet ediyorum."

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.