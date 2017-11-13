Hariri: Kısa bir süre sonra Lübnan'a döneceğim

Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri, sahibi olduğu Future televizyon kanalına Riyad'dan verdiği özel röportajda, "Lübnan'ın çıkarları için istifa ettim. Kısa bir süre sonra Lübnan'a döneceğim ve istifam ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğim." dedi.

İstifa ederken can güvenliğini gerekçe gösteren Lübnan Başbakanı, bu kez "Kendi hayatımı önemsemiyorum, amacım ülkemi kurtarmak" dedi.

Riyad yönetiminin baskısıyla istifa ettiği söylemlerine yanıt olarak ise, istifa metnini kendisinin kaleme aldığını belirtti.

Hariri, Suudi Arabistan'da özgür olduğunu ve istediği zaman istediği yere gidebildiğini vurguladı. Suudi yönetimi ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Hariri, bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu da ekledi.

İstifasını geri alma konusuna da yeşil ışık yakan Hariri, "Lübnan tarafsızlık politikasına yeniden dönerse istifamı geri çekerim" dedi.

Riyad'da 4 Kasım'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Hizbullah ise, Hariri'nin Suud yönetimi tarafından zorla alıkonulduğu görüşünde.

Kaynak: TRT Haber

