  • 19 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hamas, BM'nin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesinden memnun

Hamas, BM'nin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesinden memnun

Hamas, BM İnsan Hakları Konseyinin, tasarıyı kabul etmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hamas, BMnin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesinden memnun

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesini, "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), İsrail'den işlediği suçlar ve ihlallerden ötürü hesap sorması ve mazlum Filistin halkının yanında yer alması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesi ise "önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

BM İnsan Hakları Konseyi, dün, İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tasarı, israil, hamas, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER