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Güney Kore'den balistik füzelere karşı hamle

Güney Kore, balistik füzelere karşı iki erken uyarı radarı almaya karar verdiğini açıkladı.

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Güney Koreden balistik füzelere karşı hamle

Güney Kore, balistik füzelere karşı iki erken uyarı radarı almaya karar verdiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Savunma Tedarik Programı Ajansının (DAPA) iki erken uyarı radarı alma planı, Savunma Bakanı Han Min-koo'nun başkanlık ettiği ve silah alım projelerinin görüşüldüğü olağan toplantıda onaylandı.

Radarların bu yıl içinde ithal edilmesi bekleniyor.

Savunma için güdümlü füzelerin yer aldığı yerli gemilerin üretimine devam edildiğini açıklayan DAPA, aynı zamanda, komandolar tarafından yürütülecek operasyonları desteklemek üzere özel gemiler üretilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Güney Kore ordusunun, karada üstlenmiş İsrail yapımı, füze tespit menzili 500 kilometre olan iki Yeşilçam radarı bulunuyor. Seul yönetimi, Kuzey Kore'den gelebilecek balistik füzelere karşı en az 800 kilometre menzilli radarlar almak istiyor.

Güney Kore, 20 Nisan'da, ABD'nin, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemi için yer tahsis sürecini tamamlamıştı.

Etiketler: balistik füze, Kuzey Kore, güney kore, balistik füze radar
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