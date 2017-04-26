  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Göz yaşartıcı gazlara oklarla karşılık verdiler

Göz yaşartıcı gazlara oklarla karşılık verdiler

Brezilya'da Amazon yerlilerinin Ulusal Kongre Binası önünde düzenlediği barışçıl protesto gösterisi çatışmaya dönüştü.

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Göz yaşartıcı gazlara oklarla karşılık verdiler

Amazon yerlilerinin başkent Brasilia'da Kongre yerleşkesi içinde son bir haftadır sürdürdüğü oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken yerliler ellerindeki ok ve mızraklarla karşılık verdi.

Polis yetkilileri, protestocuların Kongre önündeki meydanda bulunan fıskiyenin yanına yaklaşarak daha önce karşılıklı anlaşmaya varılan gösteri alanı sınırlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Göstericiler ihlal iddiasını reddederek polisin gösteriyi dağıtmak için bahane aradığını savundu.

Olayda yaralanan olmazken, göstericiler en az 4 yerli protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.

Yerlilerin, topraklarında faaliyet gösteren çiftçiler, ormancılar ve diğer işletmelerle çatışması sık görülen bir durum. Ancak son dönemde artan ekonomik krizle bu tür çatışmaların arttığını belirten yerli temsilcileri, Devlet Başkanı Michel Temer liderliğindeki hükümetten, yerli haklarının daha iyi korunabilmesi için adımlar atmasını bekliyor. 

Etiketler: Brezilya, Amazon yerlileri, Ulusal Kongre Binası, protesto gösterisi çatışma
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