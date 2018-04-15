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Buradasınız : » » Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul

Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) hazırladığı 2017 yılı raporuna göre, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin yarıdan fazlası yoksullukla mücadele ediyor.

Filistin genelinde yüzde 29,2 olan "yoksulluk" oranı, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık yüzde 14, Gazze'de ise yüzde 53'ü buluyor.

Filistinlilerin yüzde 16,8'inin "aşırı yoksul" olduğu belirtilen rapora göre, 2011'e oranla geçen yıl yoksulluk oranı yüzde 13 artarken, aşırı yoksulluk oranı ise yüzde 30 arttı.

Temel neden İsrail ablukası 

Raporda ayrıca, Batı Şeria'ya göre Gazze'deki yoksulluk oranının 4 kat, aşırı yoksulluk oranının ise 6 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, Gazze'deki yoksulluğun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluğu gösteriyor.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yoksulluk, israil, gazze, filistin
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