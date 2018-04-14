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Buradasınız : » » Gazze'deki saldırılar havadan görüntülendi

Gazze'deki saldırılar havadan görüntülendi

"Bayrak Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün üçüncü cumasında Gazze sınırında düzenlenen gösteriler drone ile görüntülendi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen saldırılarda 528 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Açıklamaya göre, göstericilerden 122'si İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu. Yaralılardan 203'ünün Gazze'deki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gösterileri takip eden 2 gazeteci de yaralılar arasında yer alıyor. 

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla gösterici yaralandı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine Mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin, büyük dönüş yürüyüşü, bayrak cuması
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