Gazze'de İsrail katliamı: 60 şehit, 2770'ten fazla yaralı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği işgal altındaki Kudüs'e taşınıyor.

Filistin halkı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs provokasyonuna tepki için sokaklara döküldü.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi, yaralı sayısı ise 2770'i geçti.

İsrail, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan etti

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Yaralananlardan 9'u gazeteci

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında Reuters'in kameramanı Ahmed Zakkut ve Cezayir Televizyon muhabiri Ömer Hamdan'ında olduğu 9 gazetecinin yaralandığı ifade edildi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in gösterilere karşı aşırı ve öldürücü güç kullandığı kaydedilirken, yaralanan gazetecilerden 9'unun da İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermilerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail, İHA'larla gaz bombası yağdırıyor

İsrail askerlerinin sert müdahalelerine rağmen Gazze sınırın farklı bölgelerinde binlerce Filistinli, gösterilerine devam ediyor.

Gerçek mermiyle göstericilerin üzerine ateş açan İsrail askerleri, insansız hava araçlarıyla (İHA) da protestocuların üzerine göz yaşartıcı gaz yağdırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs Büyükelçiliği’nin açılışı, dünyanın dört bir yanında da protesto edilecek.

46 ülkede, yüz binlerce kişinin protesto gösterilerine katılması bekleniyor.

Gazze'de genel grev ilan edildi

Filistin İslami ve Ulusal Güçleri İzleme Komisyonu, Gazze'de bugün genel grev ilan edildiğini, hükümete bağlı ve özel tüm kurumlarda çalışmaların durdurulduğunu duyurdu.

Hamas'tan katılım çağrısı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada nerede olurlarsa olsunlar Filistinlilerin bulundukları yerde "milyonluk dönüş yürüyüşü"ne katılmaları çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılması talebini yineleyen Hamas, Filistin halkının sıkıntılarının sona erdirilmesi, yaptırımların durdurulmasının yanı sıra çocukların yiyeceği, hastaların tedavisi ve eğitimi üzerinden şantaj yapılmamasını istedi.

Hamas, Filistin halkının sabrının tükendiği ve bu sabrın abluka uygulayanlar karşında infilak edebileceği uyarısında bulunarak, ABD tarafından sunulan yüzyılın anlaşmasını mutlak suretle reddettiklerini aktardı.

Hastanelere ek çadırlar kuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı da muhtemel müdahaleler için hastaneler ve tedavi merkezlerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Gazze'deki hastanelerin çoğunun avlusunda, çadırlar kurularak ek yataklar yerleştirildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 8 bin Filistinli yaralandı.

Kaynak: TRT Haber/AA/Reuters