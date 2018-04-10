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Buradasınız : » » Gazze Şeridi'nde 6 Filistinli daha gerçek mermilerle yaralandı

Gazze Şeridi'nde 6 Filistinli daha gerçek mermilerle yaralandı

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanlara açtığı ateşle 6 Filistinliyi yaraladı.

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Gazze Şeridinde 6 Filistinli daha gerçek mermilerle yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerde bulunan Filistinlileri gerçek mermiyle hedef almasıyla 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Kudra, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

32 Filistinli şehit oldu 

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırına yakın bölgelerde barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde 30 Mart'tan bu yana 32 kişi şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan yaklaşık 3 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine Mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, gazze, filistin
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