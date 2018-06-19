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Gazprom’un mal varlıklarına el konuldu

Londra mahkemesinin kararı doğrultusunda, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu açıklandı.

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Gazpromun mal varlıklarına el konuldu

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom’un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Naftogaz, londra mahkemesi, Gazprom
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