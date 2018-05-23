G7 liderlerinden Venezuela çıkışı: Seçimleri reddediyoruz

Venezuela'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminden sosyalist lider Nicolas Maduro galibiyetle çıktı.

Ülkede ve uluslararası arenada seçime hile karıştırıldığı iddia edildi. Sonuçları tanımayan ülkeler yaptırım kararları almaya başladı.

O ülkelerin başında ABD geliyor. Washington yönetimi seçimlerin "hileli" olduğunu iddia etti, kınadı.

"Seçimi ve sonuçları geçersiz sayıyoruz"

Bugünde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G7 üyeleri adına Dönem Başkanı sıfatıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin G7 Liderleri olarak, Venezuela'da yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasındaki süreci reddediyoruz. Kapsayıcı, adil ve demokratik bir süreç için temel garantileri sağlamadığı için, bu seçim ve sonuçları meşruiyet ve güvenilirlikten yoksundur. Bu nedenle Venezuela vatandaşlarının demokratik iradesini temsil etmediği için Venezuela Cumhurbaşkanlığı seçimini ve sonucunu geçersiz sayıyoruz. Venezuela hükümeti, acil olarak ihtiyaç duyulan politik bir düzeltme fırsatını kaçırmıştır."

"Yeni seçim yapılmalı"

Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarından bahseden Trudeau, Maduro yönetimini "demokratik ve halkın iradesini yansıtan" yeni bir seçim yapılmasına çağırdı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Maduro, geçerli oyların yüzde 68'ini alarak yeniden seçildi.

Kaynak: AA