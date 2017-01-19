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Buradasınız : » » Fransa'da 'yalancı politikacı' ödülleri

Fransa'da 'yalancı politikacı' ödülleri

Thomas Guenole tarafından 2015'te başlatılan "Yalancı Politikacı" yarışmasının amacı Fransız politikacılarının yalan söyleme oranını düşürmek olduğu söyleniyor.

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Fransada yalancı politikacı ödülleri

Fransa'nın Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard, ülkenin "en yalancı politikacısı" seçildi.
Siyasi Bilimler Araştırmacısı Thomas Guenole tarafından 2015'te başlatılan ve Fransa'da politikacıların yalan söylemesini önlemek ve gazetecileri olguları kontrol etmeye yönlendirmek amacıyla verilen "Yalancı Politikacı" ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın Guenole ve sekiz gazeteciden oluşan jürisi büyük ödüle, sığınmacılar ve göç konusundaki "istikrarlı yalanları" nedeniyle Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard'ı layık gördü.

Menard son olarak, sığınmacıların Beziers'e kabulü konusunda belediye kararıyla referandum yapmak istemiş, mahkeme belediyenin referandum kararını iptal etmişti.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi tarafından desteklenen Menard, kentin dört bir yanına astığı ve üzerinde “İşte geliyorlar” yazan posterlerle mültecilerin Beziers’deki varlığını protesto etmişti.

Menard, gazetecilere yaptığı açıklamada da kentteki okullarda bulunan öğrencilerin yarısının sığınmacı çocuklardan oluştuğunu belirterek “Tolerans sınırımız çoktan aşıldı” demişti.

Robert Menard, daha önce de kentte anaokuluna ve ilkokula giden Müslüman çocukları fişlediğini itiraf etmişti.

İkincilik ödülü eski Başbakan Valls'e

Yarışmada ikincilik ödülü, iktidardaki kaldığı süre boyunca özellikle İş Yasası'nın geçirilmesi konusunda Sosyalist Parti hükümetinin doğrudan yasalaştırma yetkisini kullanması sırasında söylediği yalanlar nedeniyle eski Başbakan Manuel Valls'e verildi.

Jüri özel ödülü ise kariyeri boyunca ve Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sırasında söylediği yalanlar nedeniyle eski Cumhurbaşkanı Nicolas 

Etiketler: fransa, yalancı politikacı ödülleri, fransız politikacılar
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