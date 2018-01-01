Fransa'da şiddetli fırtına 40 bölgeyi turuncu alarma geçirdi

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı açıklandı.

65 bin hane elektriksiz kaldı

Enerji nakil hatları da olumsuz hava koşullarından etkilenerek 65 bin haneye elektrik verilemedi.

France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: AA