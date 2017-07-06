Fransa'da dizel ve benzinli motorlu araçlar tarihe karışıyor

Fransa Devlet ve Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracaklarını duyurdu.

Hulot, bakanlıkta görevi döneminde uygulayacağı programı hakkında açıklamalar yaptı.

Hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dizel ve benzin motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracaklarını ifade eden Hulot, "Bu benim için gerçek bir devrimdir." ifadesini kullandı.

Hulot, dizel ve benzinli motorlu araçların yerine elektrikli ve hibritli araçların satışı yapılacağını belirterek, araç üreticilerin bunu gerçekleştirecek güce sahip olduklarını söyledi.

Hulot, ayrıca 1997 modelin altındaki benzinli motorlu araçları ve 2001 modelin altındaki dizel motorlu araçlarını daha yeni ve daha az hava kirliliğe sebep olan bir araçla değiştirmek isteyenlere prim verileceğini belirtti.

Paris Belediyesi, dizel ve benzinli motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle araçları ilgilendiren bazı kararlar almıştı.

Paris Valiliği, ocak ayında Paris Belediyesinin talebiyle hava kirliliğinin azaltılması için iki gün boyunca, çok fazla kirliliğe sebep oldukları için 2001 modelin altındaki motorlu taşıtların saat 05.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasaklamıştı.

Paris'teki hava kirliliği 1 Aralık 2016'da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak metreküpte 146 mikrograma ulaşmıştı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) kentlerde kirlilik metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği alarmı veriliyor. AB'de hava kirliliği konusunda halkın bilgilendirilmesi için belirlenen seviye ise metreküpte 50 mikrogram.