Fransa: Katar'da askeri üssümüz yok

Katar'daki "Alarab" gazetesine açıklama yapan Fransa'nın Doha Büyükelçisi Eric Chevallier, Fransa ile Katar arasında anlaşması yapılan askeri Rafael uçaklarının ilk parti tesliminin 2019'da yapılacağını belirtti.

"Bahsi geçen haberler söylentiden ibaret"

Tüm teslimat ve ekip eğitimlerinin 2022'den önce tamamlanacağını anlatan Chevallier, anlaşması yapılan uçak sayısının 36 olduğunu söyledi.

Chevallier, Fransa'nın Katar'da askeri üssünün olduğuna dair geçen haberlerin söylentiden ibaret olduğunu aktardı.

"Katar'ın Fransa'daki yatırımları 30 milyar doları geçti"

Ülkesinin son 4 yılda Katar ile imzaladığı anlaşmaların 25 milyar doları bulduğunu belirten Chevallier, Katar'ın Fransa'daki yatırımlarının 30 milyar doları geçtiğini vurguladı.

"Ülke genelinde 120 Fransız şirketi bulunuyor"

Chevallier, Katar metrosunun bakımı için 20 yıllık anlaşma yapıldığını ve ülke genelinde 120 Fransız şirketinin bulunduğunu söyledi.

Chevallier, ayrıca 2015'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmada Katar 2022 Dünya Kupası karşılaşmalarında organize ve güvenlik konularında işbirliği anlaşmalarının varlığına işaret etti.

Fransa 2004 yılından bu yana Rafael savaş uçaklarının satışı için büyük çaba sarf ederken, Şubat 2015 ile Eylül 2016 arasında Hindistan, Mısır ve Katar'a satışlarda başarılı olunması ülke için dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA