Fırat Kalkanı Harekatı'nın 1'inci yılı Cerablus'ta kutlandı

Türkiye'nin, sınırlarını DEAŞ ve PKK/PYD'den temizlemek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 1'inci yılı terör örgütlerinden kurtarılan alanlarda kutlanıyor.

Fırat Kalkanı Harekatının ilk ayağı olan Halep'in Cerablus ilçesinde, geçen yıl 24 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasının 1'inci yıl dönümünde kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus Yerel Meclisince düzenlenen kutlamaya harekata katılan askeri muhalif gruplarının yanı sıra bölgede yardım çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, çocuklar ve askeri gruplar çeşitli gösteriler yaptı. Çocuklar gösterisinde terör örgütü DEAŞ'ın ve Esed rejiminin tutuklu esirlere uyguladığı hak ihlalleri canlandırıldı.

Kutlamalarda, bölgedeki istikrara ve normalleşmeye destek veren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Yerel Meclis Başkanı, Özgür Polis Teşkilatı Başkanı ve Fırat Kalkanı Harekatına destek veren askeri grupların komutanlarına ödül verildi.

Kutlamada harekatın bölgeye sağladığı istikrar ve terör örgütlerinin büyük bir darbe indirdiğine dikkat çekilerek katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edildi.

Şehit ailelerinin de katıldığı etkinliği çok sayıda kişi izledi.

"İnşallah gelecek yıllar, DEAŞ ve PYD terör örgütlerinin işgali son bulur"

Etkinlikte konuşan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Abd Halil, "Organize ettiğimiz kutlamalar, Fırat Kalkanın birinci yıl dönümü vesilesi ile yapılmaktadır. Kutlamalar, ilçede güveliği sağlayan güvenlik birimlerinin hayata geçmesi nedeniyle yapılmaktadır. Elimizden geldiği kadar bu ülkenin imarı için çalışacağız. İnşallah gelecek yıllar, DEAŞ ve PYD terör örgütlerinin işgalleri son bulur. Topraklarımızı özgürleştirmenin sevincini yaşarız." ifadelerini kullandı.

Cerablus'daki Hüseyim Ahraru'ş Şam Komutanı Hüseyin Emin Ebu Ali ise ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek Suriye'nin bütün bölgelerinin özgürleştirmesini istediklerini aktardı.

"Fırat Kalkanı Operasyonu ile yaklaşık 2 bin kilometrekareyi özgürleştirdik"

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusuna bağlı Sultan Murat Tümen Komutanı Fehim İsa, Kilis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük terörist grubuna karşı gerçekleştirilen operasyon sayesinde özellikle Türkiye topraklarına yönelik tehdidin ortadan kaldırıldığını söyledi.

"Geçen yıl 24 Ağustos'ta Cerablus bölgesinde başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu ile yaklaşık 2 bin kilometrekareyi özgürleştirdik." diyen İsa, bu sayede bölgenin güvenli hale getirildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Suriye'nin her bölgesinden buralara artık mülteciler geliyor. Bu anlamda bize destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk askerine, polisine ve gizli kahramanlarla dolu istihbarat teşkilatına teşekkür ediyorum."