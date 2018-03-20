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Filistinli gruplardan Mahmud Abbas'a çağrı

Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'a, Başbakan Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı nedeniyle Gazze'ye karşı "cezalandırıcı önlemler" almaması yönünde çağrı yaptı.

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Filistinli gruplardan Mahmud Abbasa çağrı

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından Gazze'deki siyasi ve insani durumun görüşüldüğü toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Filistinli gruplar adına açıklamayı yapan İslami Cihad liderlerinden Halid el-Batş, "Filistinli üst düzey yöneticilerin Ramallah'taki toplantısında Gazze'ye yönelik cezalandırıcı önlemler alınmaması, uzlaşı sürecinin desteklenmesi ve 'yüzyılın anlaşmasına' karşı tek saf olunması" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'taki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu." demişti. Abbas, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gazze, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah
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