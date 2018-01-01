Filistin Merkez Konseyi, Kudüs'ün korunması kapsamında olağanüstü toplanacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi'nin kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Filistin halkının, İsrail yanlısı ABD'nin yeni bir meydan okumasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Abbas, Kudüs'ün statüsüne, hukuki ve tarihsel konumuna saldırı düzenlendiğini söyledi.

Filistin halkının, haklarına ve değişmez değerlerine dokunulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin Merkez Konseyi, yakın zamanda Kudüs şehrinin korunması kapsamında kesin kararların alınması ve bazı stratejik meselelerin tartışılması için olağanüstü bir oturum düzenleyecek." dedi.

Abbas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut'u istişare için çağırdığı da bildirildi.

Kaynak: TRT Haber

