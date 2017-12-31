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Filistin, İslamabad Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak eden Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

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Filistin, İslamabad Büyükelçisini geri çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Velid Ebu Ali'nin, Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak etmesinin bir yanlışlıktan kaynaklandığı ancak bunun mazeret olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Ravalpindi kentinde, 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan Leşker-i Tayyibe'nin kurucusu Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak etmesi nedeniyle İslamabad Büyükelçisi Ali'nin Dışişleri'ne çağrıldığını aktardı.

Filistin'in Hindistan ile iyi ilişkiler kurmayı istediği aktarılan açıklamada, Hindistan'ın İsrail işgalinin sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için harcadığı çabalar ve verdiği desteğin takdir edildiği kaydedildi.

Beyaz Saray, ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Said'in Pakistan tarafından serbest bırakılmasını kınamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: islamabad, filistin, Dışişleri, büyükelçi
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